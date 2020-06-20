لقاء الخميسي عن زوجها محمد عبدالمنصف: "حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة جديدة، عبر حسابها على موقع إنستجرام. ونشرت لقاء، صورة جمعتها مع زوجها محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق، وعلقت: "حبيبي". يُذكر أن، لقاء الخميسي، شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

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