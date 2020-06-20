محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشرت الفنانة دانا حمدان، صورة تجمعها مع لي لي ابنة شقيقتها مي سليم، عبر حسابها على إنستجرام.

وطرحت حمدان، الصورة، وعلقت: "الحب كله كله".

يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: أماني كامل وداليا مصطفى وعايدة رياض وإياد نصار وإدوارد ومي سليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دانا حمدان عن ابنة شقيقتها: "الحب كله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.