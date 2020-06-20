محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: طرحت شركة لايف ستايلز ستديوز أحدث أغاني الفنانة الفلسطينية روان عليان بعنوان "ارتباك اعصاب" في تعاون جديد بينهما. على طريقة الفيديو كليب، صدرت الأغنية عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على موقع "يوتيوب"، إضافة إلى المنصات الرقمية. Advertisements ظهرت روان عليان بخمس إطلالات شبابية، وتم تصوير الكليب مطلع شهر مارس داخل استديوهات شركة Retina Films في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد. جاءت أغنية "ارتباك اعصاب" باللهجة المصرية، بقالب غنائي سريع على إيقاع المقسوم، وحملت كلمات خالد ممدوح وألحان مصطفى الشعيبي وتوزيع توما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صوّرتها في لبنان.. الفلسطينية روان عليان تطرح "ارتباك أعصاب" على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.