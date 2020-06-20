ريهام سعيد لـ أحمد فلوكس وديالا مكي “ألف مبروك”

هنأت ريهام سعيد الممثل المصري احمد فلوكس بعدما انتشرت أخباراً عن ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي. ونشرت “سعيد” صورة لأحمد وديالا وكتبت: “الف مبروك يا محترم”.

وفي الساعات الماضية، انتشرت أخباراً تتحدث عن علاقة حب جديدة تجمع أحمد فلوكس وديالا مكي بعدما نادى “سيف فلوكس” ديالا بـ “ماما”، وقال إنه ينتظرها بفارغ الصبر، بينما وعدته بالمجيء في أقرب وقت ودخل فلوكس على خط الدردشة وكتب “الواد وابنه”، في اشارة منه بأن الولد ووالده في انتظارها.

وبحسب “اليوم السابع” يسعى “فلوكس” هذه الأيام لعمل تصريح دخول ديالا الى مصر بطائرة خاصة بعد اغلاق المطار منذ أشهر بسبب فيروس كورونا. وعن الزواج أكد المقربون أن فلوكس يرغب في إعلان الزواج خلال الأيام المقبلة، بمجرد وصول ديالا إلى مصر.

لا بد من الإشارة الى أن أحمد فلوكس كان قد تصدر العناوين في الأسابيع الماضية لعدة أسباب أولاً تعرضه لعارض صحي مفاجئ أدخل على أثره الى المستشفى بحالة طارئة بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به خلال الفترة الماضية. ثانياً خلافه مع أحد افراد الأمن في أحدى الكمباوندات في مدينة الشيخ زايد. ثالثاً ً بعدما كشف عن انفصاله عن زوجته الممثلة هنا شيحة في صيف 2019 ، حيث أكد في مقابلة مؤخراً أن “هنا” طلبت منه الطلاق بسبب اطباعه الصعبة فهو صعيدي وعصبي. وقال: “ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأنها جميلة جدا وما تتعوضش .. كانت بتحبني جدا .. وست بمليون راجل .. ولكن أنا كراجل صعب .. صعيدي حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمري .. وعصبي جدًا.. وفي نفس الوقت هنا مايتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت، وطبيعي اللى هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت”.