شكر خاص من رحمة رياض لجمهورها أعاد أغنيتها "ماكو مني" إلى الصدارة

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"الخليج 365" من بيروت: وجهت الفنانة العراقية رحمة رياض شكرها لكل الأشخاص من أصدقاء ومعجبين وفنانين ومؤثرين، ممن شاركوها محبتهم وإعجابهم بأغنية "ماكو مني" عبر صفحاتهم الرسمية، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، فعاد عملها المصور الذي صدر في يناير وأقترب من تحقيق 50 مليون مشاهدة الىقائمة الرائج على يوتيوب بأكثر من بلد عربي كالعراق، المملكة العربية السعودية، والأردن والمغرب... وذلك بعد 24 ساعة من إطلاقه، كما دخلت الأغنية من جديد في تسعة عشر قائمة من أفضل الأغاني العربية على أنغامي وفي عدّة بلدان عربية.

وقالت رحمة في رسالتها المصورة:

"كنت حابه أشارك الفيديو من مدة ولكن إحترامًا للأوضاع اللي مرينا بيها قررت تأجيله، وهسه صار الوقت أشكر كل الأشخاص اللي شاركوني محبتهم وإعجابهم بأغنيتي ماكو مني من أصدقاء ومحبين و ومؤثرين .. ماكو منكم وشكرًا من القلب ♥️"



نذكر أنّ "ماكو مني" من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، أما الفيديو كليب فهو من إنتاج وتري وإخراج ريشا سركيس.