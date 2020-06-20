شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب سحر رامي وحسين الامام كللت بالزواج لمدة ربع قرن.. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحتفل الفنانة سحر رامى بعيد ميلادها، اليوم السبت الموافق 20 يونيو، والتي دخلت مجال الفن من خلال الإعلانات التليفزيونية الى أن وقع الاختيار عليها في مشاركة الفنان القدير سمير غانم في الفوازير الشهيرة "فطوطة" واستطاعت من خلال أدائها التمثيلي وأداء بعض الاستعراضات التي تناسب الفوازير أن تصنع أسما لصاحبها، ووقع في حبها الفنان الراحل حسين الامام والذى كلل هذا الحب بالزواج لفترة طويلة.

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بدأت قصة الحب التي جمعتها بالفنان الراحل حسين الامام، بعدما شاهدها في أحد الإعلانات وطلب منها أن ترقص في أغنيات تخص فرقته ولكنها أخبرته بأنها ما زالت تستكمل تصوير فوازير "فطوطة" مع الفنان سميرغانم، ليضطر حسين الامام إلى أخبارها بمدى إعجابه بها وطلب من والده أن يتزوجها، وهو ما حدث بالفعل فالزواج أكثر من ربع قرن حتى وفاته، وأثمر هذا الزواج عن ولدين هما يوسف وسالم.





شاركت الفنانة سحر رامى ما يقرب من 10 أفلام سينمائية ناجحة أبرزها، كابوريا، أشيك واد في روكسى، لا مؤاخذة يا دعبس، جحرب الفراولة، اليتيم والحب، ثلاثة على واحد، بكرة احلى من النهاردة، الشجعان.





كما شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية أهمها، هوانم جاردن سيتى الجزء الثانى، وأدرك شهريار الصباح، اللى معاه قرش، يوم عسل يوم بصل، لا للزوجات، زوج بالإكراه، وقدمت عدد من المسرحيات أيضا منها، البعبع، مين ضحك على مين، كعبلون، الدور الرابع شقة 9، وكان لها نصيب في مشاركة النجم عادل إمام من خلال مسرحية "الزعيم"، ولكنها انسحبت بعد ذلك وحلت مكانها الفنانة منال سلامة.



