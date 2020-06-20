شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى يستعيد ذكرياته مع الراحل حسن حسنى بصورة من كواليس فيلم "الفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد المنتج أحمد السبكى، ذكرياته مع الفنان الكبير الراحل حسن حسنى، بنشر صورة من كواليس فيلم "الفرح"، حيث يتوسط السبكى فى الصورة بين كل من الفنان حسن حسنى، والفنانة دنيا سمير غانم، وكتب المنتج السينمائى، فى تعليقه على الصورة: "أيام بتعدى الله يرحم عم حسن حسنى".

الفنان الكبير حسن حسنى، توفى يوم 30 مايو عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى وظل على مدار الـ24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة، وكان الفنان الكبير حسن حسنى، قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية.

وشارك حسن حسنى، فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

ويشار إلى أن المنتج أحمد السبكى، سبق وصرح لـ"الخليج 365"، بأنه سيبدأ فى استئناف تصوير عدة أعمال سينمائية لديه خلال الفترة الحالية، أولها فيلم حسن الرداد "توأم روحى"، حيث يعود أبطاله للبلاتوه الأسبوع المقبل للإنتهاء من تصويره خلال اليومين المتبقيين فى الفيلم استعداداً لطرحه فى السينمات عقب إنتهاء أزمة كورونا وفتح دور العرض السينمائية.

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فيلم "توأم روجى"، بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، حيث انتهى من تسجيل الأغنية الدعائية، للفيلم الذى يخرجه عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى، وطرحت الجهة المنتجة مؤخراً البوستر الدعائى الأول للعمل.

وتابع أحمد السبكى فى تصريحاته أن مسلسل "ملاك" للفنان كريم فهمى تم تأجيله خلال الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا، خاصة وأنه يفكر فى عرض المسلسل فى موسم رمضان 2021، لذلك تم تأجيل انطلاق تصويره فى الوقت الحالى حتى تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

يذكر أن مسلسل "ملاك"، تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول طبيب يجسد دوره كريم فهمي، يتسبب فى خطأ غير مقصود، وتنقلب حياته رأسا على عقب، ويشارك فى بطولته بجانب الفنان كريم فهمى كل من محمود عبد المغني، أيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدى.