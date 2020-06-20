بالفيديو – بعد شائعة طلاقها.. إيمي سمير غانم بشارب ولحية!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة إيمي سمير غانم، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لها وهي متقمصة شخصية رجل، لتشارك به في تطبيق تغير الملامح الجديد الذي ضمه التطبيق لقائمته.
وظهرت في المقطع وهي تهزّ برأسها وترقص على أغنية المطرب الشعبي رضا البحراوي “سمعت كلامكم عني”، وكتبت معلقة على الفيديو: “أغنيتي المفضلة”، وسرعان ما استقبلت الكثير من التعليقات على مقطع الفيديو خلال دقائق من نشره.
وكانت أخبار قد انتشرت في الفترة الماضية عن انفصال إيمي عن زوجها الفنان حسن الرداد وهو ما نفاه الأخير في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى على “تويتر” قائلاً: “للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين.. أقول لهم “عيب” احترموا مهنتكم”.
وأكد أن ما يتداوله البعض عارٍ تماماً عن الصحة، وأن علاقته بزوجته جيدة جداً، مشيراً إلى أنه منذ زواجه تحمل الكثير من تلك الشائعات السخيفة وأعتبرها “كلام فارغ”، موضحاً أنه اعتاد على تلك الشائعات التى لا تؤتى ثمارها، قائلاً: ” أنا مش عارف اللى بيطلع الشائعات دى بيستفاد إيه”.
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