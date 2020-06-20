حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب انفصالها وعلاقتها بطليقها

متابعة بتجـــــــــــرد: حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة على برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، حيث تحدثت عن تجربتها مع الطلاق وقرار عودتها إلى الفن.

قالت حلا إن أسرتها كانت الحبل الذي يربطها وجعلها تتخذ قرار العودة إلى الفن، مؤكدة أن قرار الانفصال كان الأفضل لأسرتها كلها، رغم أن أولادها الأربعة انقسموا، حيث يعيش معها ابنها وابنتها الصغيران، أما البنتان الكبريان فتعيشان مع طليقها، وأن علاقتها بهما جيدة للغاية وعلى تواصل معهما دائماً، مؤكدة أنه عندما يعود الطيران قد تذهب لهما في كندا.

وأكدت حلا أن علاقتها بطليقها يوسف يشوبها الود والاحترام، وأنها اتفقت معه على أن أهم شيء هو أولادهما، كاشفة أنه كان من الصعب أن تحافظ على استقرارها الأسري مع اتخاذها قرار عودتها إلى الفن وأنها وزوجها اختلفا في هذه النقطة، فهو كان لا يريدها أن تمثل ثانية، أما هي فقررت أن تعود لما تحب فعله وهو التمثيل.

وأكدت أن السبب الرئيسي لطلاقها شخصي بينها وبين زوجها، بعدما شعرت أنها لن تستطيع أن تستمر في حياتها معه، ولم يكن الفن هو السبب الرئيسي لطلاقها.