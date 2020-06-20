إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان في صورٍ جديدة.. هل تشبه والدتها؟

متابعة بتجــــــــــرد: لطالما اعتُبرت الممثلة السوريّة المُعتزلة نورمان أسعد من أجمل ممثلات سوريا، فنجحت بجمع الجمال الخارجي وخفّة الظلّ في آنٍ واحدٍ، ونالت شهرةً واسعةً في مسلسل “يوميات جميل وهناء”.

وعاد إسم الثنائي المُنفصل نورمان اسعد وأيمن زيدان إلى التداول من جديد عبر منصات التواصل الإجتماعي مع إنتشار صورٍ حديثة لإبنتهما جودي الّتي تشبه والديها كثيراً.

ورأى البعض في صور الشابة جودي شبهاً لوالدتها نورمان أسعد من حيث ملامح وجهها الهادئة.