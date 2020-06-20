بالصورة – أحمد السقا يكشف عن وافد جديد في مزرعته

متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم أحمد السقا على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة له أثناء احتفاله بأحدث مولود عنده من الخيل وعلق عليها بكتابة: “ما شاء الله لا قوة الا بالله قمر”.

ويعرف السقا بحبه لخيل وإجادته ركوبها، حيث كان دائم نشر صوره مع الخيل أثناء امتطائها، والقفز بها على الحواجز.

يذكر أن السقا تعاقد مؤخراً على مسلسل “نسل الأغراب” والذي يشارك فيه الفنان أمير كرارة، حيث أكد أن المسلسل سيعيد مكانة الدراما الصعيدية لوضعها الطبيعي، مشيراً إلى أن المسلسل مليء بالأحداث التي ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن العمل يتضمن صراعاً قوياً لم يحدث في تاريخ الدراما من قبل، لافتاً إلي أن المخرج محمد سامي كون الشخصيات بطريقة احترافية تجعل المشاهد يصب تركيزه في كل دقيقة من أحداث المسلسل.

وأشار السقا إلى أن تعاونه مع النجم والصديق أمير كرارة، سيكون بمثابة “لقاء الكبار” في الدراما التليفزيونية، خاصة أن كرارة يعد واحداً من أبرز نجوم مصر الوطن العربي حالياً، وتواجدهما معاً سيجعل الأحداث تشتعل لحظة بلحظة في المسلسل، موضحاً أن العمل يقدم أهل الصعيد بطريقة مختلفة ومميزة عما قدمته الدراما من قبل.

“نسل الأغراب” يعد التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة والسقا في الدراما التليفزيونية، حيث تعاونا معاً في السينما بفيلمي “هروب اضطراري” وحرب كرموز”، كما شارك السقا كضيف شرف في مسلسل “الاختيار” بطولة النجم أمير كرارة، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.