فيديو مؤثر – شكران مرتجى تهتم بوالدتها كالطفلة وتغني لها

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الممثلة شكران مرتجى متابعيها على تطبيق انستغرام فرحتها باحتفالها بيوم ميلاد والدتها المسنة وذلك من خلال مقطع فيديو برفقة الاخيرة وغنت لها بحماس وحب.
وظهرت النجمة السورية في المقطع على طبيعتها وتجلس بين يدي والدتها كالطفلة وتغني لها باهتمام اغنية الميلاد، الامر الذي نال اعجاب الآلاف من متابعيها الذين اثنوا على عطفها واهتمامها الكبير بوالدتها.
وعلّقت مرتجى على المقطع بكلمات عفوية ومن القلب قالت فيها: “حابة شارك معكم هاليوم الغالي ع قلبي مشان تدعو لأمي بالصحة والعافية وطولة العمر”. واضافت: “بعيد ميلادها هي هلق بنتي مو بس أمي وبشوف الدنيا من عيونها الخضر أحلى جوزائية بالعالم الله يخليلكن أمهاتكن ويرحم أمهات اللي أمهاتهم برحمة الله بحبكم”.
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع توصيف النجمة السورية لوالدتها العجوز بابنتها، وتمنوا لها ان تواصل الاهتمام بها ورعايتها، مؤكدين انها شخصية مؤثرة على الكثير من الشباب ومثال مميز يحتذى به لايصال اهمية الاهتمام بالاهل باستمرار.
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