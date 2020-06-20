نجمة Arabs Got Talent تغير شكلها بالكامل.. لن تتخيلوا كيف أصبحت الآن

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت الفنانة ​إيمان الشميطي​ التي شاركت في برنامج المواهب Arabs Got Talent قبل سنوات بتغير شكلها بالكامل بعد خسارة الكثير من وزنها الزائد، فبدت مختلفة تماما عن السابق.

ونشرت الفنانة المغربية مجموعة من الصور الجديدة عبر تطبيق انستغرام وصدمت متابعيها برشاقتها الملفتة بعد ان خسرت الكثير من وزنها فتغيرت ملامح وجهها وشكل جسمها بالكامل.

ولفتت الشميطي الانظار بتغيير اطلالتها من خلال وضع العدسات اللاصقة وقص شعرها. والاعتماد على ستايل جديد ومختلف من خلال الملابس الكاجوال الضيقة والجينز الممزق، تماشيا مع الموضة الحالية المنتشرة في العالم.

ونجحت الشابة المغربية في ان تصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي بفضل التغيير المفاجئ الذي اعتمدته، ونالت اطلالتها الجديدة اعجاب الالاف من المشاهدين، الذين مدحوا ارادتها وقدرتها على تغير شكلها بشكل هائل زادها جمالا.