بوب ديلان يطلق ألبومه الـ39.. وتكريم خاص لـ"جيمي ريد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر أسطورة موسيقى الروك الأمريكي بوب ديلان ألبومه الأول منذ 8 سنوات، الجمعة، بعنوان "راف أند راودي ويز".

ويضم ألبوم ديلان الـ39 الذي يأتي بعد 58 عاما من إطلاق أول ألبوم له، أغنية مدتها 17 دقيقة حول اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف كينيدي، بالإضافة إلى أغنية تكريمية لمغني البلوز الأمريكي جيمي ريد.

ويعد الألبوم الجديد هو أول مجموعة لديلان الحائز جائزة نوبل منذ ألبوم "تامبست" في عام 2012.

وعندما سئل خلال مقابلة من "نيويورك تايمز" وهي الأولى بعد نيله جائزة نوبل للآداب في عام 2016، عن كلمات أغنية "آي كونتين مالتيتيودز" التي يتضمنها الألبوم قال: "أفكر في موت الجنس البشري. الرحلة الغريبة الطويلة للقرد العاري".

وأضاف: "حياة الجميع عابرة. كل إنسان، بغض النظر عن مدى قوته وجبروته، يكون ضعيفا عندما يتعلق الأمر بالموت. أفكر في ذلك بشكل عام وليس بطريقة شخصية".

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ويستشهد ديلان في هذه الأغنية بإنديانا جونز وآن فرانك ورولينج ستونز في المقطع نفسه.

وفي أغنية "موردر موست فاول" التي أطلقت لأول مرة في مارس/ آذار يتكلم عن عملية اغتيال الرئيس كينيدي في دالاس أثناء وصف تطور الثقافة المضادة في ستينيات القرن الماضي.

ورغم تقدمه في السن بقي ديلان الذي منح وسام الحرية الرئاسي من باراك أوباما في عام 2012، يقوم بجولات منتظمة دون توقف تقريبا طوال العقود الـ3 الماضية.



وأجبرته أزمة فيروس كورونا المستجد على إلغاء سلسلة من الحفلات في اليابان وأمريكا الشمالية هذا الربيع والصيف لكنه وعد بإعادة إحيائها بمجرد أن يكون ذلك آمنا.