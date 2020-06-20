أماني السويسي تضع صوتها واحساسها للمرة الثالثة بأمانة لايف ستايلز ستوديوز

تجدد شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز التعاون مع النجمة التونسية أماني السويسي، في عمل فني ثالث قريباً بعدما أطلقا مؤخراً أغنية “صوت الام” بمناسبة عيد الامهات. وأغنية “خليك في بيتك” تحاكي أزمة كورونا.

وبعد نجاح تعاونهما، طلبت “لايف ستايلز ستوديوز” من أماني السويسي أن تضع صوتها على أغنية عاطفية جديدة بعنوان “لو هوصفك” باللهجة المصرية وهي من كلمات عماد عبيد، الحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي محمد هارون. ويقول مطلعها “لو هوصفك هاحتاج سنين على عمري تاني ومش كفايه.. هاحتاج كلام يوصف حنين جوايا عاش ومالوش نهايه”.

Advertisements

وكانت شركة لايف ستايلز ستوديوز والنجمة التونسية أماني السويسي قد طرحا منذ أيام أغنية جديدة على طريقة الفيديو بعنوان “خليك في بيتك”.

الأغنية تحاكي الوضع السائد حالياً في كل بلدان العالم جراء أزمة فيروس كورونا، وقد نفّذ الكليب المخرج اللبناني المتميز فادي حداد الذي استوحى الفكرة من أجواء الحجر المنزلي بالإضافة الى لقطات عفوية لـ “السويسي أثناء تسجل الأغنية في الاستديو.

“خليك في بيتك” هي من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان واشراف موسيقي سامر ابو طالب، توزيع موسيقي عمر اسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف. والكليب متوفر على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز عبر موقع يوتيوب.