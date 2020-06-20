سالم الهندي: “نجوى كرم طول عمرها روتانا”

بعد سلسلة من حفلات أونلاين، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات “سالم الهندي” عن جدول حفلات الصيف عبر الإنترنت وذلك خلال حلوله ضيفاً مع الزميل سعيد حريري عبر “سكاي نيوز أرابيا”، حيث كشف عدة أسماء لنجوم سيحييون حفلات اونلاين في الأيام المقبلة وهم أصيل أبو بكر، وليد الشامي، خالد عبد الرحمن، عبدالله الرويشد. كما أن الشركة لا زالت تفاوض باقة من الفنانين لحفلات آخرى خلال الصيف.

وعن جديد الفنانة نجوى كرم، كشف “الهندي” ان نجوى تعمل حالياً على ميني ألبوم أو ألبوم وقال “نجوى هي حبيبتنا وطول عمرها روتانا ولا مرة كانت مش روتانا”.

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ورداً على سؤال حول الحفل الذي أحيته الفنانة اليسا اونلاين، أكّد أنّ الإنطباعات ممتازة بحفل إليسا الأخير.

وحول آخر تصريحات اليسا بأنها تنوي أن تصدر آخر ألبوم لها مع شركة روتانا، أكد “الهندي” أن الشركة ستنتج آخر ألبوم مع اليساعلى أن يصدر قريباً وهي لديها خيارات عدة منها ان تكمل مع شركتها لتستكمل النجاح الذي بدأته أو أن تختار أن تنتج لنفسها، مشدداً أنه دائمًا سعيد بتواجدها معهم، لافتاً أن وجود شركة أمر ضرورة لكل فنان ولكن في حال قررت اليسا ان تنتج لنفسها فهذا خيارها ونحن تحترمه، ولفت ان كل فنان ناجح في مجاله كإختيار الاغنيات من الكلام الى الالحان المناسبة والتوزيع والاداء ولكن من الناحية الترويجية يحتاج الفنان الى شركة كبيرة خلفه للتسويق لأعماله.

وتحدث سالم الهندي عن ان عبدالمجيد عبدالله يعمل على ألبومه الذي سيصدر في الأسواق بحلول شهرين فقط. كما ان التعاون مع الفنان راشد الماجد ممتع جداً وهو يضع اللمسات النهائية على ألبومه، أيضاً ألبوم الفنان رابح صقر في مراحله الأخيرة، بالاضافة الى ألبوم خليجي للفنانة أصالة التي قامت بإسماعه عدة اغنيات نار بحسب وصفه. أما الفنان محمد عبده طرح اغنيتين في الفترة الماضية واحدة وطنية وأخرى عاطفية وهو يعمل على أغنية ثالثة ستطرح قريباً.