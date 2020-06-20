مجد موصللي يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة

نشر النجم مجد موصللي صورة تجمعه مع زوجته السيدة ريا سلامة موصللي بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل.

واتخذ “موصللي” من مواقع التواصل منبراً ليعبّر عن حبه لزوجته، متمنياً لها العمر الطويل والصحة والسعادة سوياً وقال: “شو ممكن اتمنالك بعيد ميلادك غير العمر الطويل سويًا والحياة السعيدة والصحة… وانو الله يحفظلي ياكي يا تاج راسي…وأن نرى علي عريساً ونكبر عيلتنا ونضل عايشين بهنا… ينعاد عليك ام علي الغالية”.

نذكر ان مجد موصللي كان قد ألغى جميع حفلاته بعد انتشار فيروس كورونا، حيث سبق وأطل عبر حسابه على انستغرام طالباً من المتابعين الوقاية من كورونا على ان يعود ويلتقي بمحبيه وجمهوره بحفلات جديدة قريباً.