مايا دياب تُؤكِّد على أنّ حياتها حزينة وتُجْبَر على الضحك

أكّدت الفنانة مايا دياب أنّها حزينة في حياتها وتعيش صراعا داخليا مع نفسها لأنها تظهر السعادة دوما وتخفي الحزن داخلها، نظرا لما تفرضه الحياة على الشخص من متاعب، مؤكدة أنها لا ولن تصرح عن أي من هذه المتاعب، سوى للمقربين جدا منها.وحلّت الفنانة مايا دياب ضيفة على برنامج "ضحك ولعب وجد" مع محمد قيس، الثلاثاء، لتتحدث عن الكثير من الأمور حول شخصيتها وحياتها الأسرية.

وتابعت أنها عاشت وجع وقهر، وتمنت لو أنها لم تدخل مجال الفن، وذلك بسبب الضغوط الكثيرة التي تواجه النجم خلال مسيرته الفنية، وبسؤالها عن إمكانية زواجها وإنجابها مرة أخرى، قالت مايا إنه لا مانع لديها في ذلك، مضيفة: "أحب أن أقع في الحب ولكن أفضل أن يكون الشخص واقعا في حبي أكثر".

يذكر أن مايا دياب قدمت مؤخرا برنامجا من داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها K باسم Side talks with MAYA، واستضافت مايا فيه أشخاصاً متخصصين بأمور مختلقة، وذلك في ظل المرحلة الصعبة الني يعيشها العالم.

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