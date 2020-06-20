رمضان يتحدَّث عن أرقامه بـ"يوتيوب" ويؤكّد أنّه "في الساحة واقف لوحده"

استطاع الفنان محمد رمضان، الخميس، أن يحقق إنجازا لم يتمكن العديد من ألمع الأسماء في عالم الفن المصري من تحقيقه.

وأعلن رمضان عن بلوغ عدد مشتركي قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» للفيديوهات 10 ملايين مشترك، وأشار في مقطع فيديو بأغنيته الشهيرة «نمبر وان» إلى أنه «أول ممثل ومغني مصري يصل لـ10 مليون مشترك»، وأنه بتلك المناسبة حصل على الدرع الماسي من «يوتيوب».

ويبلغ عدد مشتركي القناة الرسمية للهضبة عمرو دياب، على يوتيوب 4 ملايين مشترك، وقناة المطرب تامر حسني 5.82 ملايين مشترك.

يشار إلى أن أحدث أغنيات محمد رمضان بعنوان «كورونا فيروس» حققت 10 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

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ويستعد محمد رمضان، لموسم رمضان 2021، بمسلسله "الإمبراطور"، الذي أعلن عليه الأيام الماضية ويجسد فيه النجم الراحل أحمد زكي.

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