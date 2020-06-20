شكرا لقرائتكم خبر عن "شبه باربي".. إيجي إزيليا تثبت للجمهور إنها زادت جاذبية بعد الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد أسبوع واحد فقط من تأكيد الشائعات المستمرة بأنها رزقت بطفلها الأول سرا ، قررت النجمة العالمي إيجي إزيليا أن تثبت أنها قادرة علي خطف أنظاروأذهان مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 13.4 مليون شخص ، فقد نشرت مغنية الراب الأسترالية البالغة من العمر ( 30 عاما ) مقطع فيديو قصير تبرز فيه جمال إطلالتها فحافظت علي شعرها الأشقر بتصفيفة شعر بسيطة واعتمدت علي ماكياج "لامع" اظهر جمالها و جاذبيها، وكأن النجمة الشهيرة كانت تبعث برسالة للعالم أن الإنجاب لم يؤثر علي جمالها .

و قد وصف عدد من محبي إيجي أزيليا بأنها أشبة بـ " باربي" و ذلك بالرغم من ارتدائها ملابس بيضاء أشبه بـ "بورنس الحمام" .

???? A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) onJun 19, 2020 at 2:43am PDT Advertisements

يذكر أن إيجي ازيليا كشفت مؤخرا عبر الـ stories الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع Instagram، والتى تضم أكثر من 13.4 مليون شخص، أنها لديها ابن، فكتبت "ظللت أنتظر الوقت المناسب لأعلن لكنى أشعر أنه كلما مر الوقت كلما أدركت أننى سأشعر دائما بالقلق من إعلان هذا الخبر المهم للعالم، وهى الكلمات التى أثارت بها ازيليا الكثير من الجدل.

الغريب أن النجمة الشهيرة لم تكشف عن أى معلومات خاصة بابنها مثل اسمه أو أين ومتى ولد، لكنها فضلت أن تكون قصة ابنها محط تركيز الكثيرين، خاصة وسائل الإعلام وكأنها تسعى للبحث عن تسليط الأضواء من جديد عليها.