شكرا لقرائتكم خبر عن حوار خيالى مع لبنى عبد العزيز..صلاح عبد الله:"نفسى أشوف سميحة من غير كمامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفاعل الفنان الكبير صلاح عبد الله، بشكل ساخر مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبخفة دمه المعهودة لدى جمهوره ومتابعيه عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعى، نشر الفنان صورة معدلة تجمعه فى محادثة تخيلية مع الفنانة لبنى عبد العزيز، بصورة لها من مشهد بفيلم "الوسادة الخالية".

نشر صلاح عبد الله، الصورة بالأبيض والأسود عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والمكتوب عليها نص الحوار الهاتفى التخيلى بينهما، حيث يقول "نفسى أشوفك من غير كمامة يا سميحة"، لترد عليه: "عيب يا صلاح أنت بقيت جرئ أوى"، وفى تعليقه على الصورة كتب صلاح عبد الله، "صباح الخير على عيونكم ماتشوفشى غير الخير".

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتفاعل فيها الفنان صلاح عبد الله، مع الأزمة بأسلوبه الطريف، حيث سبق وانتقد الفنان الكبير صلاح عبد الله، الممارسات الاحتكارية لبعض تجار الأدوية والكمامات، الذين يقومون بتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، لكى يزيد سعرها ويقومون ببيعها، ولكن بشكل طريف، وعلى طريقة الشعر التى يبدع فيها صلاح عبد الله، قال عبر حسابه على فيس بوك، "اللى خبيتوا الدوا وغشيتوا الكمامة.. وطلبتوا فى العلاج فلوس كتير ياما.. هتروحوا فين من ربنا يوم القيامة".

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وكان صلاح عبد الله نشر أبيات من شعره على صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور انستجرام، قال فيها: "طبطب على قلبك وصبح عليه وقوله اصحى الصبح شقشق.. والأمل غرد وزقزق ابتسم يمكن تحقق ضحكة آخر النهار.. جمعة مباركة إن شاء الله".

فى سياق آخر، كان الفنان صلاح عبد الله طلب من جمهوره فى إحدى تغريداته بعدم نطق كلمة كورونا وتسميتها باسم "اللى ما تتسماش"، وغرد صلاح، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏بلاش نقول اسمها.. أرجوكم بلاش.. يا ريت نسميها (اللى ماتتسماش).. عن الكورونا أتحدث".

واعتاد الفنان صلاح عبد الله على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة من خلال رباعيات يقوم بتأليفها ونشرها من فترة لأخرى، يعلق بها على العديد من الأحداث مثلما حصل مؤخراً مع كتابته عبر حسابه على إنستجرام عن فيروس كورونا والوضع الحالى الذى يعيشه العالم بسببه، حيث قال عن ذلك: "عجبى عليك يا زمن خل، خلى التباعد حل، والتواصل بالكلور والكحول، والربيع العربى اتنقل للى بلونا بيه، وليلتنا إيه؟!، ليلتنا فل".