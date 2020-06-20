شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة لـ"بلقيس" بعد رسالتها عبر لايف الخليج 365: يُسعدنى التعاون معك قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب الشاعر والمؤلف أمير طعيمة، لرسالة النجمة بلقيس التي أطلقتها عبر برنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. مؤكدا استعاده للتعاون معها فى عمل مشترك.

وكتب طعيمة ردًا على رسالة بلقيس بأنها تتمنى التعاون معه، " بلقيس.. وأنا يسعدني أن أتعامل مع فنانة جميلة زيك قريبًا إن شاء الله".



مع اسعد

وكانت النجمة قالت خلال ظهورها لايف مع ”الخليج 365” إن الشاعر أمير طعيمة من الأسماء الكبيرة جدا والتي يتشرف أن فنان عربي التعاون معه، ووجهت رسالتها قائلة: "أتمنى أن يرى أمير طعيمة هذا اللقاء، أو أي شخص من طرفه، ليقول له أنني أتمنى التعاون معه في أغنية جميلة قريبا، فأنا أتمنى من صميم قلبي العمل معه".

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وخلال اللقاء ذكرت بلقيس كذلك، أنها تتمنى مستقبلا غناء دويتو مع أكثر من فنان مصري، قائلة، "أتمنى الغناء مع "عمرو دياب"، فأنا من معجبيه لأن له كاريزما خاصة، وهو ملك، متربع على عرش الأغنية منذ سنوات طويلة وحتى الآن، كما أحب الغناء مع الفنان الكبير تامر حسني".

أما عن المطربات فقالت "بلقيس": "أعشق شيرين، وأتمنى الغناء معها، كما أحب أنغام، ومصر بالتأكيد ولّادة، بها العديد من النجوم، ولكن هذه هي الأسماء التي أحب الغناء معها قريبا".

الفنانة بلقيس، هي مطربة إماراتية من أصل يمني، وهي ابنة الموسيقار أحمد فتحي، وانطلاقتها الغنائية كانت عام 2011، عبر أغنيتيها "مسألة سهلة"، و"ديوان الشعر"، والأغنيتان كانتا من تلحين الفنان فايز السعيد.

برنامج live مع As3ad ، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.