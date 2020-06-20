شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة فيلم "30 مارس" لـ خالد الصاوى وموعد انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم خالد الصاوى للسينما من جديد من خلال فيلم جديد يحمل عنوان "30 مارس" ويتولى إخراجه أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومقرر تغيير اسم العمل قبل انطلاق تصويره، وانضم للفيلم كل من الفنان أحمد الفيشاوى والفنان أحمد خالد صالح، وتقوم بدور البطولة النسائية الفنان دينا الشربينى، كما انضم الفنان محمد جمعة والفنان صبرى فواز والفنان محمد على رزق وجارى ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

وينطلق تصوير الفيلم مطلع شهر يوليو المقبل، في الديكورات الخاصة بالعمل مع أخذ الإجراءات الوقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا، خاصة أن المشاهد الأولى ستكون فى أحد الاستوديوهات التي يقوم بمعاينتها مخرج الفيلم أحمد خالد موسى.

وآخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "الحارث" الذى انتهى من تصويره الفترة الماضية المنتظر عرضه بمجرد إعادة فتح دور العرض من جديد بعد انتهاء أزمة كورونا، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، بطولة ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، إخراج محمد نادر.

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أما الفنان دينا الشربينى انضمت لفيلم عمرو يوسف "التهويدة" للمخرج طارق العريان، كما تنتظر دينا عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز وإخراج وائل عبد الله ويشارك في بطولته الفنان ماجد الكدوانى وآخرين.

وكان آخر ظهور للنجم خالد الصاوى مسلسل "ليالينا 80" فى شهر رمضان الماضى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً على قناة cbc، وشارك فى بطولته كل من الفنان إياد نصار وغادة عادل وصابرين ونهى عابدين ومحمد على رزق تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج أحمد صالح.



