شكرا لقرائتكم خبر عن أليشيا كيز تطرح "Perfect Way to Die".. اعرف علاقة الأغنية بانتهاكات الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة أليشيا كيز البالغة من العمر 39 عامًا أغنية جديدة بعنوان "Perfect Way to Die" من ألبومها المقبل ALICIA. الأغنية مستوحاة من قتل مايكل براون على يد الشرطة فى فيرجسون، وساندرا بلاند التي ماتت معلقة في زنزانتها في السجن في تكساس بعد أن أوقفتها الشرطة بسبب مخالفة مرورية بسيطة. وكانت أليشيا أطلقت مؤخرا أغنية "Good Job"، المُخصصة لأبطال مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". Advertisements وأدت أيقونة الموسيقى العالمية، الفائزة بجوائز جرامى 15 مرة، أغنيتها، للاحتفاء بالناس العاديين الذين برزوا كأبطال خلال أزمة كورونا. أليشيا كيز كانت قد كتبت الأغنية مع زوجها المنتج سويز بيتز فى العام الماضى، حيث كان غرضها إلقاء الضوء على الأبطال المجهولين فى حياة "كيز" والاحتفاء بهم، مثل والدتها، وفى أعقاب وباء فيروس كورونا، أدركت أليشيا أن رسالتها فى الأغنية تتناسب تمامًا مع اللحظة.

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