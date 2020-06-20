صلاح عبدالله يداعب جمهوره بسبب "الكمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان صلاح عبد الله، على مداعبة متابعيه وجمهور حسابه على موقع إنستجرام.
ونشر صلاح، "كوميك" لصورة من فيلم "الوسادة الخالية" متقمصًا شخصية عبدالحليم حافظ أمام الفنانة لبنى عبدالعزيز، وتضمنت جملة "نفسي أشوفك من غير كمامة يا سميحة"، لترد عليه "عيب يا صلاح، انت بقيت جريء أوي".
وعلق عليها، قائلا: "صباح الخير على عيونكم.. ما تشوفشي غير الخير".
يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "اتنين في الصندوق".
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