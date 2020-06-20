"بدأ مع فايزة وتألق مع العندليب وأهدى لزوجته هذه الأغنية".. حكايات محمد حمزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر، اليوم، الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الغنائي محمد حمزة، الذي رحل في 18 يونيو 2010.

ونستعرض بعض المعلومات والحكايات عن الشاعر الكبير الراحل..

- ولد في 20 يونيو عام 1922 في مدينة المنيا.

- انتقل بعدها مع والده الذي كان يعمل بالسكة الحديدية إلى سوهاج، ثم إلى القاهرة، وعاش في حي الحلمية.

-التحق بكلية الآداب قسم الفلسفلة، بدأ حياته صحفيا في روز اليوسف.

- رغم أنه طرح ديوان بالفصحى، فأنه اشتهر بكتابة الأغاني باللهجة العامية.

- غنى له عبدالحليم أكثر من 30 أغنية، والبداية كانت سواح، وقال إنه بعد هذه الأغنية أصبحا صديقين، قبل ذلك كان صحفيا يتعامل مع فنان، مشيرا إلى أن صاحب الفضل في هذه العلاقة هو الملحن بليغ حمدي.

- قال إن العندليب أخبره في بداية اللقاء أن أغانيه مع فايزة أحمد جيدة.

- قال: "عبد الحليم ساعدني كتير وخلاني ألف معاه العالم كله أوروبا والدول العربية مفيش بلد مرحتهاش وأنا روحت لندن قبل ما أسافر إسكندرية".

- قال: "أنا عندى مكتبة كبيرة فى البيت نصها هو اللى جابهالى، وكان فى فترة من الفترات بيروت كان فيها كل دور النشر بعد النكسة كل ما يروح يجبلي".

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- كتب أكثر من ألفي أغنية، بدأها مع فايزة أحمد "أؤمر يا قمر"، وغنى له نجاة وشادية وصباح ومحمد رشدي وهاني شاكر.

- قالت دعاء ودينا، ابنتا الراحل، في لقاء إذاعي، إن والدهما كان شخصا كوميديا، وإن أولاده هما نقطة ضعفه.

- قالت ابنتاه إن أغنية "ماشي الطريق" في المسلسل الإذاعي "أرجوك لا تفهمني بسرعة" بطولة عبدالحليم حافظ تعبر عن والدهما.

- قالت ابنتاه إن أغنية "كل غنوة" للفنانة وردة كانت مهداة من والدهما لوالدتهما، الإعلامية فاطمة مختار، التي كانت مريضة قلب.

- قال الناقد طارق الشناوي، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن الراحل لم يتعاون مع أم كلثوم، ولكن كان هناك مشروع بينهما لم يكتمل.

- نفى الشناوي، في تصريحات لـ"الخليج 365" صحة ما قيل عن أن بليغ هو من كان يكتب أغاني حمزة، مدللا على أن بليغ مات 1993، واستكمل المسيرة محمد حمزة ولم يتوقف.

- من الأعمال الفنية التي كتب أغانيها: "ليلة بكى فيها القمر، ابنتي العزيزة، أبي فوق السجرة، الحب الضائع، نص ساعة جواز، اه يا ليل يا زمن، وداد الغازية،"، وغيرها.

- من أشهر أغانيه: "موعود، أي يا دمعة حزن لا، مداح القمر، جانا الهوى، يا حبيبتي يا مصر، خلاص مسافر، ع الرملة متى أشوفك، حكايتي مع الزمان، العيون السود، عاشقة وغلبانة، سامحتك سامحتك، يالا نقضي إجازة سعيدة"، وغيرها الكثير.