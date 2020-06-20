شيماء سيف تطلب من جمهورها الدعاء لرجاء الجداوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:
نشرت الفنانة شيماء سيف، صورة للفنانة رجاء الجداوي، عبر "استوري" حسابها الخاص بـ"إنستجرام".
وطلبت شيماء من جمهورها الدعاء للنجمة الكبيرة التي تعالج حاليًا من فيروس كورونا.
وكتبت شيماء على الصورة: " دعواتكم للقمر ربنا يشفيها ويعافيها هي وكل مريض"
الجدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، ولازالت تتلقى العلاج فيها حتى الاَن.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيماء سيف، مشاركتها في بطولة مسلسل " الزوجة 18" الذي تم عرضه في رمضان 2019 المسلسل من تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مصطفى فكرى.وبطولة سلوى خطاب، ومحمود البزاوى، وشيماء سيف، وهيدى كرم، ومحمود الليثى، إيناس كامل.
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