فيديو| عباس أبو الحسن يتدرب الملاكمة بمنزله: "تسلم يا بوب والله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشر الفنان عباس أبو الحسن فيديو له وهو يتدرب على الملاكمة داخل منزله، عبر حسابه على إنستجرام. وعلق أبو الحسن، على الفيديو: "من ذا الذي لا يحب بوب ؟! .. تضربه ميعرفش يرد عليك.. تسلم يا بوب والله".

يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن ينتظر عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي يجمعه بالفنانة هيفاء وهبي، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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