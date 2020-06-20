تراند اليوم : بعد انتقاده سلوك الشرطة تجاه السود.. مقتل مغن أمريكي في حادث غامض

قتل مغني راب أمريكي شاب بعد إطلاق النار عليه في رقبته وكتفه.

وأطلق النار على "رابير تراي سافاج" (26 عامًا)، بينما كان يقود سيارته جنوبي شيكاغو صباح يوم الجمعة، وفقًا لموقع (TMZ) المختص في تغطية أخبار المشاهير.

وكان تراي، وهو عضو في فرقة تشيف كيف، يقود سيارته في حي تشاتام عندما فتح أحد الأشخاص النار عليه.

وكان مغني الراب يقود سيارته واصطدم بثلاث سيارات متوقفة عندما تم إطلاق النار عليه. ويُزعم أنه كان مع صديقته في الوقت الذي أصيب فيه بإطلاق نار، حسب صحيفة "شيكاغو صن تايمز".

تم نقله إلى جامعة شيكاغو الطبية "كانتر"، حيث أعلن عن وفاته في وقت لاحق.

Advertisements

وقال شهود إنهم رصدوا سيارة دفع رباعي بيضاء في المنطقة وقت إطلاق النار. لكن لا يوجد مشتبه بهم محتجزين حتى الآن.

وقال إدريس دايكس مدير أعمال تراي: "كان أحد الأعضاء الأوائل في GBE والأعضاء الأصليين في Glo Gang"، واصفًا إياه بأنه "حماسي كبير ويبحث دائمًا عن النتيجة الإيجابية. كان في طور إصدار ألبوم جديد. كان شقيقًا عظيمًا لكييف ووأبًا مخلصًا لأطفاله وسيفتقد حقًا".

ونعاه العديد من المعجبين به "تويتر. وكانت آخر مشاركة لمغني الراب على إنستجرام كانت منذ خمسة أيام، بشأن الاحتجاجات على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد.

وكتب في أحد المنشورات: "إنهم يعاملوننا بالألوان وليس بالاسم الذي كنت أعيش فيه في شيكاغو طوال حياتي، لقد كان الأمر دائمًا هو وحشية الشرطة على الأمريكيين الأفارقة. أنا لا أتغاضى عن هذا لكن عليهم أن يسمعونا أو يشعروا بطريقة ما .. ... ".