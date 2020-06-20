مهرجان كان 2020 يعلن قائمة ال 100 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 10:43 صباحاً - ينطلق مركز السينما العربية للسنة السادسة على التوالي في مهرجان كان السينمائي الذي تقرر إقامة السوق الخاص به بشكل افتراضي على الإنترنت في الفترة من 22 إلى 26 يونيو الحالي، بمشاركة 17 من شركائه المعروفين عالميًا.

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وسوف يتضمن سوق مهرجان "كان" عددًا من الأنشطة التي سيقوم بها مركز السينما العربية، من بينها الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وسوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية.

أيضًا من بين أنشطة مركز السينما العربية الإعلان عن الفائزين بـجوائز النقاد للأفلام العربية في نسختها الرابعة، وجائزة الإنجاز النقدي، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المشروعات خلال فعاليات السوق.

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وأطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

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