تراند اليوم : فنانة شهيرة تستغيث بعد إصابتها بكورونا: شكلي بموت

أعلنت الفنانة العراقية رحمة تدهور حالتها الصحية عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”، وكشفت عن آخر تطورات حالتها الصحية وأسرتها بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رحمة قائلة: “آخر التطورات، أنا تعبانة جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين، ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين.. شفتوا التأخير عمل فيا إيه.. والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخة ماتتوهميش والكلام اللي وداني في داهية ده”.

وأضافت: “التعب زايد عليا جدا خصوصا في صدري والرئتين وضربات قلبي ونفسي، رحت النهاردة لدكتور الصدر لأني تعبانة جدا ولله الحمد.. قالي الفيروس نزل على الرئتين.. ولله الحمد كله على كل حال وعلى أي حال”.

وتابعت: “كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي.. غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدا.. الحمد لله رب العالمين.. من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي وأنا حابس نفسي في البيت.. لا حضرتك جالنا وإحنا محبوسين في البيت.. زيارة من أحد الأقارب في العيد.. عدى البيت كله”.

واختتمت: “على فكرة لحد دلوقتي هو مش تعبان هو نقل فقط سبحان الله العلي العظيم.. أتمنى للجميع أنكم تحذروا ويا رب محدش يشوفها أبدا والناس كلها يا رب وأن يرفع عنا وعن البشرية كلها هذه المصيبة”.