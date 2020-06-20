نجوى كرم: أنا مدينة لجمهوري ورسالتنا هي رسالة حب وفرح

متابعة بتجــــــــــرد: حلّت النجمة اللبنانية نجوى كرم ضيفة على برنامج “كلمة ونغمة” عبر راديو 2M مع الاعلامي يوسف بحار، وقبل بدأ الحلقة بنصف ساعة تصدرت نجوى كرم الترند بهاشتاغ “نجوى كرم مباشرة نغمة و كلمة”.

وتناولت الحلقة الحديث عن عدة مواضيع مختلفة و كيف قضت أيام الحجر المنزلي فأجابت مع العائلة وبالتباعد والالتزامات اللازمة. وحول أرقام مواقع التواصل الإجتماعي والمشاهدات الإلكترونية التي تكون في بعض الأحيان غير دقيقة، قالت: “الشمس لما بدها تشرق ما حدا في يحجبها، الحقيقة بدها تثبت وجودها وإذا كانت مزورة لا يمكن أن تستمر”.

وعن حفلها الأخير عبر شاهد Vip الذي تكلل بالنجاح لا زالت أصداؤه مستمرة قالت أن الفكرة كانت صعبة بداية نوعا ما لكن بعد مشاورة نفسي بعمق قلت لا بد من الوجود لأن رسالتنا هي رسالة حب وفرح وأضافت “شو بينفع وجودنا إذا ما كنا بيوم من الأيام بفترات تحدي قدام الجمهور”.

كما سؤلت عن سر جمالها الدائم وأجابت “أنا بشتغل على روحي ولا أعتبر الإنسان مجرد جسد، الإنسان جسد ونفس وروح”.

Advertisements

وفي حديث عن الرجل قالت أن الرجل المثالي هو الذي يعطي للمرأة الإحساس بالأمان.

كما سألها الإعلامي يوسف بحار عن ما إذا كانت تؤمن بقراءة الفنجان، قالت لا و لا أحب طريق التنجيم والتبصير.

ووجهت نجوى كرم رسالة شكر لجمهورها قالت فيها “أنا مديونة لجمهوري وأتمنى أن أفي بحقه بمزيد من الإجتهادات”.

وفي ختام اللقاء وجهت شمس الأغنية رسالة خاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس: “الحمدلله على سلامته و الله يديمه لشعبه و مش بسهولة منلاقي ملك أو رئيس أو مسؤول الناس بيحبوهن و هني بيحبو الناس ، و ادللي بدلالك يا مغرب عيشي بفرحتك مع جلالة الملك اللي بيحبك “.