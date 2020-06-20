وعد ترد بعنف على إحدى منتقديها.. إليكم ما حصل

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متابعة بتجــــــــرد: ردّت الفنانة السعودية وعد بعنف على إحدى منتقديها، التي علّقت على مقطع فيديو لها، وهي تغني عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: “الليلة ليلة جمعك وعد السماوات مفتوحة يا ليتك فتحتي القرآن واطربتي الملائكة بصوتك واسمعتي ربك الدعاء بصوتك”.
وإستفز هذا التعليق وعد لأنها اعتبرت ذلك تدخلاً في علاقتها بربها، وكتبت: “الليلة جمعك لو تتركي الانستغرام وتروحي تطربي الملائكة بصوتك أحسن من فلسفتك علينا .. شكرا”.
وتضامن عدد من المتابعين مع وعد، موضحين أنه لا يحق لأحد أن يتدخل في أمور خاصة، وإذا كانت لها علاقة بالدين، مشيرين إلى أنها لم تجبر أحداً على سماعها، لذلك من لا يريد أن يسمع أغاني يجب عليه عدم متابعه حساب المشاهير.
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