قصي خولي ينتهي من تصوير “عشرين عشرين” ويطلّ من الكواليس: “الله ولي التوفيق”

متابعة بتجــــــــــرد: انتهى النجم السوري قصي خولي من تصوير كافّة مشاهد مسلسله الجديد “عشرين عشرين”، والذي يتشارك البطولة فيه مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ونشر قصي خولي عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” فيديو قصير ظهر فيها برفقة فريق عمل المسلسل وعلق عليه كاتبًا: “الحمدلله خلصنا بالسلامة الله ولي التوفيق ٢٠٢٠”.

يذكر أن مسلسل “عشرين عشرين” تأجل عرضه في رمضان الحالي بسبب عدم استكمال تصويره، وهو من اخراج فيليب أسمر.

وتدور أحداث المسلسل حول عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نجيم. المسلسل يشارك فيه العديد من النجوم إلى جانب قصي خولي ونادين نجيم وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر.