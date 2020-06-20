نسليهان أتاغول عالقة في هذه محافظة موغلا التركية.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: بعد التوقف عن تصوير المسلسل التركي “إبنة السفير” (بطولة إنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول) الذي دام لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا، يستكمل فريق عمل المسلسل التصوير أخيراً، وذلك بعد عودة عرض الموسم الأول من المسلسل أخيراً عبر شاشة “ستار تي في” التركية وتحقيق الحلقة الـ 16 منه أعلى نسبة مشاهدة بين الأعمال الدرامية.

وأعلنت مواقع إلكترونية تركية أن الحلقة الـ 17 التي ستُعرض الاثنين المقبل ستكون نهاية الموسم الأول من “ابنة السفير”، على أن يُستكمَل تصوير الموسم الجديد من العمل.

ووفق تصريحات الصحافية التركية بيرسين، فإن فريق عمل المسلسل سيبقى في محافظة موغلا الجنوبية التي تقع على البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة المقبلة حتى إنهاء تصوير حلقات الموسم الجديد، حيث ستبقى بطلة العمل أتاغول عالقة وغير قادرة على السفر خارج المحافظة بداعي التصوير.