غوارديولا: ساني يريد الرحيل

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، اليوم الجمعة، أن اللاعب الألماني ليروي ساني يرغب في ترك النادي بعد رفضه العروض التي قدّمها له النادي لتجديد عقده.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة نادي بيرنلي، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم: “ليروي قال إنه لا يرغب في تجديد عقده ويتطلع للرحيل، لذلك سيترك النادي هذا الصيف أو حين ينتهي عقده”.

وأضاف غوارديولا “النادي قدّم له 3 أو 4 عروض لتجديد عقده لكنه رفضها، ما يعني أنه يريد اللعب لفريقٍ آخر، إذ توصّلنا إلى اتفاقٍ مع فريقٍ آخر بنهاية الموسم فسيرحل”.

وينتهي عقد النجم الألماني، صاحب الـ24 عاماً، في شهر يونيو/ حزيران 2021، وهو الذي انضمّ لنادي مانشستر سيتي في عام 2016 قادماً من شالكه مقابل 50 مليون يورو.