وائل جسار بـ”ما تغيبش ثواني” يحقق الملايين في شهر

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متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب النجم اللبناني وائل جسار الجديد “ما تغيبش ثواني”، الذي أطلقه جسار منذ شهر فقط بالعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديزو”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.
وتحافظ أغنية الأغنية على الصدارة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” كما تحتل المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور عبر مختلف الإذاعات في الوطن العربي.
أغنية “ما تغيبش ثواني” كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرد فادي حداد وقد تم تصويره في لبنان بعد فترة تحضيرات دامت لعدّة أسابيع.
جدير بالذكر أن الأغنية والفيديو كليب يبثان على العديد من القنوات الفضائية العربية وبعض من القنوات الغربية أثناء بث برامج باللغة العربية للمغتربين العرب. كما تبث الأغنية على أثير العديد من الإذاعات العربية وعلى أكثر من ١٥٠ منصة موسيقية رقمية حول العالم.
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