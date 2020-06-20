ماغي بوغصن تبارك لأصالة.. والأخيرة ترد

Jun 20, 2020 عبّرت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن عن إعجابها بأغنية “جيتني مكسور” للنجمة السورية أصالة نصري. واتخذت ماغي من حسابها الخاص على موقع تويتر منبراً لتبارك لأصالة على العمل وقالت: “إحساسك وصوتك وخياراتك دائماً بيصيبوا القلب.. الف مبروك نجاح الاغنية الجديدة بتستاهلي كل الخير”. لترد عليها أصالة قائلة: “الغاليه ماغي الله يسعد قلبك ويزيدك نجاح وصحّه وسعاده”. وكانت أصالة قد طرحت “جيتني مكسور” باللهجة الخليجية، من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد. وقد حققت أكثر من خمسة ملايين مشاهدة في أيام.







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