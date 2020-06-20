السينما الأمريكية تعود بـ5 أفلام جديدة في يوليو.. مولان الأبرز

مرت 3 شهور على إغلاق دور العرض أبوابها، ووقف تصوير الأفلام السينمائية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل طرح بعض الأفلام إلى أجل غير مسمى، وطرح البعض الآخر "أون لاين" مباشرة.

ومع عودة الحياة تدريجيًا، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتخفيف قيود الإغلاق مع اتخاذ التدابير الاحتزارية، تعود دور العرض السينمائي إلى العمل بأفلام جديدة.

موقع "سينما بليند" الأمريكي يرصد أبرز الأفلام التي تعود بها السينما الأمريكية في شهر يوليو المقبل.



1- Unhinged (أن-هينشد)





كان من المفترض طرح فيلم راسل كرو شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتم الإعلان في منتصف مايو الماضي عن تأجيل طرحه حتى الأول من يوليو المقبل.

يلعب راسل كرو دور سائق سيارات عصبي يترصد ويستهدف العازبات المطلقات ويحول حياتهن إلى جحيم فور أن يوقعهم حظهم السيئ في طريقه.



2- The Broken Hearts Gallery (معرض القلوب المكسورة)





يطرح الفيلم الرومانسي "معرض القلوب المكسورة" في 17 يوليو المقبل، وهو من بطولة مولي جوردون وإنتاج سيلينا جوميز.

يدور الفيلم حول عاملة بمعرض فني في منتصف عشرينياتها تحتفظ بتذكار من كل علاقة عاطفية مرت بها، وبعد فشل علاقتها الأخيرة تقيم معرضا فنيا للقلوب المنكسرة، لعرض هدايا تذكارية من علاقات غرامية فاشلة.



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3- Saint Maud (سان مود)





عُرض فيلم الرعب والدراما "سان مود" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في شهر سبتمبر الماضي، ثم شارك في مهرجان لندن السينمائي في أكتوبر الماضي محققًا نجاحًا كبيرًا.

تأجل طرح الفيلم في السينمات إلى 17 يوليو بسبب جائحة كورونا.

يتناول الفيلم سعي ممرضة لإنقاذ مريضها، ما يضطرها إلى الاستعانة بقوى ملعونة مظلمة في سبيل تحقيق هدفها.



4- Mulan (مولان)





على عكس الأفلام السابقة، يعد "مولان" فيلمًا تجاريًا ضخمًا من المتوقع أن يحطم إيرادات شباك التذاكر.

الفيلم نسخة حية لأخرى أنيميشن صدرت عام 1998، ومن المتوقع أن يصدر 24 يوليو المقبل.

يتناول الفيلم تضحية شابة صينية للدخول إلى الجيش بدلًا من والدها العجوز، بعد أن تتنكر في هيئة الجنود الذكور.



5- Tenet (عقيدة)

فيلم للمخرج كريستوفر نولان ويعد من أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2020.

يصدر الفيلم في 31 يوليو المقبل، ويتناول ملحمة في عالم الجاسوسية، يختلط فيها السفر عبر الزمن بتطور الجنس البشري.