شكرا لقرائتكم خبر عن سببان وراء خروج الجزء الثانى من "بـ100 وش" من حسابات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الجزء الثانى من مسلسل "بـ100 وش" خارج حسابات موسم دراما رمضان 2021، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية عدداً من التطورات التى جعلت العمل قد يتم تأجيله إلى رمضان 2022، وذلك رغم إعلان صناع العمل عن نيتهم فى تقديم جزء ثانى لكنهم سيكونون مضطرين للانتظار عام آخر لتقديمه.

ولعل أبرز التطورات التى جعلت الجزء الثانى من "بـ100 وش" خارج حسابات العام المقبل، هو إعلان مخرجته كاملة أبو ذكرى عدم تقديمها أى مسلسلات جديدة العام المقبل، والتطور الثانى هو اتفاق بطلة العمل نيللى كريم على تقديم مسلسل جديد تتعاون فيه مع المخرج ماندو العدل للعرض فى رمضان المقبل.



بـ 100 وش

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ودنيا ماهر وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

تدور أحداث "بـ 100 وش" حول سكر - نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر - نصاب محترف أيضا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر، ومع مرورهما بمواقف يجعلهم يكتسبون أشخاصاً آخرين ويكونا عصابة كبيرة تنجح فى القيام بعملية حتى تم الكشف عن حقيقهتهم.