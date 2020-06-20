شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ومنة شلبى فى معسكر مغلق داخل استوديو شريف عرفة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النجم محمد هنيدى ومنة شلبى فى معسكر مغلق باستوديو شريف عرفة، لتصوير فيلم "النمس والإنس"، حيث يستمر التصوير داخل الأستوديو لمدة 15 يوما متصلة للانتهاء من المشاهد الداخلية ضمن أحداث الفيلم.

وبدأ الفيلم بمشاهد فلاش باك لبطل العمل محمد هنيدى فة فترة الخمسينيات داخل ديكور منزل قديم ويقدم دور رجل يدعى "النمس"، خلال الأحداث وتجمع المشاهد بينه وبين منة شلبى والفنان عمرو عبد الجليل.

وحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل انطلاق التصوير، لكى يتم إنجاز العمل فى أسرع وقت، وليخرج فى أفضل صورة من ناحية أخرى.

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.