شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح سينمات فرنسا بسعة 50% ومقعد فارغ بين كل اثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتى عن استعداد فرنسا لإعادة فتح دور السينما فى 22 يونيو الجارى، وذلك بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر.

ووضعت السينمات فى فرنسا نسبة 50% كسعة استيعابية لكل شاشة عرض سينمائى وأوضحت جوسلين بويسى، التى تدير CGR Cinemas، ثانى أكبر سلسلة دور عرض فى فرنسا أنه سيكون هناك مقعد فارغ بين كل شخصين، وهو شرط لا ينطبق علي الأشخاص من نفس الأسرة.

وفى سياق متصل تم تحديد يوم 24 يوليو المقبل لعرض فيلم Mulan بدور العرض السينمائى، وهو الفيلم الذى كان من المقرر عرضه فى مارس الماضى، لكن تفشى فيروس كورونا حرمه من العرض.

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فيلم Mulan إنتاج شركة ديزنى نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحد أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد عفى عنها.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.