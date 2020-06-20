فيديو| قصي خولي يعلن انتهاء تصوير مسلسل "2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشر الفنان السوري قصي خولي فيديو من كواليس مسلسل 2020، احتفالا بانتهاء تصوير العمل. وظهر قصي مع فريق عمل وهم فارحين بانتهاء التصوير، عبر حسابه على إنستجرام. وعلق: "الحمدلله خلصنا بالسلامة، الله ولي التوفيق، 2020". يذكر أن مسلسل 2020، بطولة نادين نسيب نجيم، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.

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