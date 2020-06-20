أحمد مجدي يحتفل بمرور 5 سنوات على عرض مسلسل "العهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
أحيا الفنان أحمد مجدي، ذكرى مرور 5 سنوات على عرض مسلسل "العهد - الكلام المباح"، من خلال نشره مجموعة صور له رفقة فريق العمل عبر حسابه بـ"إنستجرام".
وعلق "مجدي"، على الصور قائلًا: "زي النهاردة من 5 سنين كان العرض الأول لمسلسل العهد - الكلام المباح، بحب المسلسل ده وبحب تفاصيل شخصية علاء وبحب أغنية حن ع القُلة".
مسلسل "العهد - الكلام المباح"، عرض في شهر رمضان عام 2015، بطولة غادة عادل، كندة علوش، صبا مبارك، شيرين رضا، آسر ياسين، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج خالد مرعي.
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