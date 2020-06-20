محمد اسماعيل - القاهرة - أسما شريف منير تحكي قصتها مع الكتب

كتبت - ياسمين الشرقاوي:

روت الإعلامية أسما شريف منير، تفاصيل رغبتها في اقتناء الكتب وحلمها في أن تمتلك مكتبة تحتوي على جميع الكُتب التي اشترتها منذ أن كان عمرها خمسة عشر عامًا.

وسردت "أسما"، قصتها مع الكُتب عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "من زمان وأنا عندي ١٥سنة كدة كنت بحب الكتب جدا ملمسها وريحتها وقيمتها وفاكرة إني كنت بحب الأجانب هما بيقروا على البحر أو في المترو أو في مطعم، كنت ببقي عايزة أعمل كدة بس عشان كان عندي عدم صبر وبزهق بسرعة فمكنتش بكمل وديماً بأقول بعدين، بكرة إن شاء الله بس ولا بعمل حاجة".

وتابعت: "لكن فضلت اقتني كتب على أمل أن في يوم أتعلم الصبر وأبتدي فعلًا اقرأ، كل أصحابي كانوا بيتريقوا عليا وبيقولولي بطلي تشتري كتب وخلاص فلوس على الفاضي، بس أنا فضلت برضه أشتري لأني كنت متاكدة أني هقراهم وكنت مقتنعة أني لازم يكون عندي مكتبة محترمة فيها كل اختياراتي في مراحل حياتي عشان أقدر آديه لـ لارا بنتي وهي تكمل عليه اختياراتها ويفضل في عيلتنا من جيل لـ جيل ".

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وأضافت: "أهلي يمكن مركزوش أوي في موضوع القراية ده مع أن أبويا طول عمره بيقرأ مش عارفة ليه؟ المهم، لما دخلت في العشرينات صبري بقي أحسن وكملت أول كتاب وهو (القرآن الكريم) كنت أحب أن ده يكون أول كتاب أخلصه، ومن سعتها قرأت كتير ولما دخلت الثلاثينات بقيت أحسن وأحسن".

وأردفت: "المفاجأة إني حققت حلم من أحلامي وكتبت أول كتاب ليا رغم ضعف مستوايا في اللغة العربية وعشان كدة كتبته باللغة العامية زي ما بتكلم عشان هو كان بيتكلم عن الطلاق فكنت عايزة كل ست بتقراه تحس كأني بتكلم معاها، صحبتها وحسه بيها".

وقالت: "أخيرًا لما بشوف مكتبتي بفرح بيها ولإني اقتنيت كتب كتير وبقي كمان فيها أول كتاب أنا كتبته لحظة أنا ممتنلها وبشكر ربنا عليها.. ‎الأهم إني اهتميت بأن لارا تقرأ والحمد لله لازم تقرأ كل يوم وبقت عايزه تقرأ كتب أكبر والكتب اللي في سنها بقيت شايفها أنها كتب بتاعت أطفال بتقولي مامي أنا عاوزه اقرأ ‏(fat book) ‎ يعني كتاب كلبوز".

وختمت "أسما"، رسالتها موجهة رسالة إلى متابعيها قائلة :"اقتنوا كتب حتي لو مش هتقروها دلوقتي.. سيبوا لأولادكم علم ينفعهم (بعد عمر طويل)‏.. علموا أولادكم يقروا كتب.. اقروا مع بعض إذا كان أولادكم أو نصكم التاني".