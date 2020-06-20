محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، باستخدام المؤثرات، إذ ظهرت في شكل رجل.

وظهرت إيمي في الفيديو وهي تغني أغنية "اللي حكالك عني لرضا البحراوي، وعلقت: "أغنيتي المفضلة".

يذكر أن إيمي سمير غانم غابت عن الموسم الرمضاني الماضي، كما انتشرت شائعة جديدة عن انفصالها هي وحسن الرداد، لكنهما نفى الأمر تماما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| في شكل رجل.. إيمي سمير غانم تغني "اللي حكالك عني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.