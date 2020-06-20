فن ومشاهير

تراند اليوم : إعلامية شهيرة: هذا الشخص هو من قام بنقل فيروس كورونا لـ رجاء الجداوي

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كشفت الإعلامية بوسي عن مصدر انتقال العدوى للفنانة رجاء الجداوي بعد ثبوت إيجابية المسحة الثالثة لفيروس .

ونفت بوسي شلبي في تصريحات تلفزيونية أن تكون رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا في عزاء زوج صفاء أبو السعود.

وأضافت: كلنا روحنا العزاء ومحدش جاله كورونا .. فيما يبدو أن شخصا ما في مسلسل "لعبة النسيان" كان مصابا بالفيروس ثم نقله لرجاء الجداوي.

وتابعت: احنا مش مهتمين بالمسحات .. احنا مهتمين إن الرئتين يرجعوا لحالتهم الطبيعية.

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