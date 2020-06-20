كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كريم فهمي: لا توجد بيني وبين شقيقي أحمد منافسة فنية.. و"كل واحد له سكة مختلفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان كريم فهمي، إنه بالرغم أنني ممثل وشقيه أحمد كذلك، لكن لا توجد منافسة بيننا نهائيا، فكل منا يقدم "سكة بعيدة عن الآخر"، وله أعماله ومسلسلاته، والمنافسة تكون حينما نقدم نحن الاثنين نفس اللون.

وقال في تصريحات صحفية: شخصيتي تختلف مع شخصية أحمد أنا بطبعي لا أرد على الانتقادات، وحينما يتجاوز أحدهم يكون البلوك هو المصير".

وأكد أنه لا يلوم أحمد فهمي، على ما يفعله مع من يتجاوز حدوده، فكل شخص حر في تصرفه في النهاية، وردود أفعاله تختلف عن الآخر.