شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان Freqways للموسيقى الرقمية دعما للمتضررين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، اليوم السبت، مهرجان "FreQways" للموسيقى الرقمية لمدة 12 ساعة متتالية، وهو المهرجان الذي تنظمه "MDLBEAST"، وسوف يشكل هذا الحدث الفريد من نوعه رحلة استكشافية لجمال الموسيقى حول العالم وبإمكان الجمهور الذي يعشق الموسيقى من الانضمام لمتابعة المهرجان أونلاين اليوم السبت اعتباراً من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة من صباح اليوم التالى بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهو ما سيشكل تجربة سفر افتراضية جديدة تسمح للمشاهدين بالتسلل خارج جدران منازلهم الأربعة والتحليق في عالم الأحلام وهو المهرجان الذي ينطلق لجمع التبرعات ودعم المتضررين من فيروس كورونا.

وتم تحديد عدة مواقع مميزة لتصوير المهرجان لإلقاء الضوء على الموسيقى والعواصم والمواقع الجديدة غير المكتشفة بعد حول العالم وقد تم اختيار مواقع متعددة في المملكة العربية السعودية لابراز التنوع داخل المملكة وعرض الوجهات السياحية المختلفة.

Advertisements

المواقع المختارة مدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، مثل البلد (جدة القديمة)، جبل القارة وواحة الأحساء في المنطقة الشرقية.

وستضم مواقع العرض مدن وأماكن أخرى مذهلة مثل فيرنازا في ليغوريا، شمال غرب إيطاليا، وهي واحدة من المدن الخمس التي تشكل منطقة سينك تير – ومن داخل مغارة في سويسرا وغيرها.