شكرا لقرائتكم خبر عن "فرحة" عرض كوميدى لمراد منير ضمن مبادرة "اضحك فكر اعرف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المخرج المسرحى مراد منير فى مبادرة "اضحك فكر اعرف" والتى أطلقتها وزارة الثقافة، بعرض "فرحة" المأخوذ عن قصة فرحة لتشيكوف، والعرض بطولة لقاء سويدان، وياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، موسيقى يوسف مراد.
وقال المخرج مراد منير، لـ"الخليج 365"، عرض فرحة عرض كوميدى، تدور أحداثه حول ولد كتب اسمه فى الصفحة الأولى لإحدى الجرائد، الأمر الذى جعله سعيدا للغاية ، لنتفاجأ بعد ذلك حدوث بعض الأمور له التي من المفترض أن يلتفت لها وتهمه لكن كان همه الأول شهرته وأن الجميع قد عرفه، ونص فرحة يسخر من تلك الحالة التي تعيشها ذلك الولد، فتشيكوف دائما يناقش ويعرض فى أعماله كرهه للإبتزال والعقول الضائعة وضيق الأفق.
وأضاف نجد تلك الحالة فى عرض لتشيكوف أيضا وهو موت موظف الذى يحكى عن موظف عطس في قفا مديره الذي كان يجلس أمامه وظل طيلة الوقت بعتزر له عما بدر منه ويأكد المدير له في كل مرة أن الموضوع انتهى ولم يعد يضايقه إلى أن يموت من الحسرة ، وأسترسل المسرح الأون لاين هو الحل الوحيد الأن حتى لا يموت المسرح فكان لابد من وزارة الثقافة أن تجد بديلا فجاءت فكرة مسرح أون لاين وسيكون ذلك النوع مخصصا لوقت الأزمات فقط.
يذكر أن مبادرة "اضحك فكر اعرف" أطلقتها وزارة الثقافة وينفذها البيت الفني للمسرح ، برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، ممثلا في مسرح المواجهة والذي يديره الفنان سامح بسيوني ، والمسرح القومي والذي يديره الفنان إيهاب فهمي، وتقوم فكرة المبادرة علي تقديم عشر مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكاتب الروسي تشيكوف وجاء إختياره في إطار الاحتفال بعام مصر روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر "فرحة" عرض كوميدى لمراد منير ضمن مبادرة "اضحك فكر اعرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.